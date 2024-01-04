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В Совфеде рассказали о провокациях Украины для удержания Запада

Вице-спикер СФ Косачев: Украина лишила Запад свободы маневра

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина удерживает Запад на своей стороне с помощью провокаций. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что у Украины нет резервного плана, если Запад прекратит свою поддержку.

По его словам, из-за отсутствия шансов на победу Киев лишил Запад свободы маневра. А Киев использует постановочные провокации, удары по критической инфраструктуре в зоне конфликта и по гражданским объектам на территории России ради удержания поддержки Запада, отметил он.

«Хвост играет собакой. Цель оправдывает любые средства. Правила ведения войны отменены. А в комплексе ложь во спасение становится для Украины главным орудием борьбы», — отметил сенатор.

По мнению Косачева, в таких ситуациях и сам Запад выглядит все более жалко, а «пресловутый лозунг Запада о противостоянии демократий и автократий в случае с украинским сюжетом выродился в циничную карикатуру».

Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, тем самым вступив в полноценную войну с Россией.

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