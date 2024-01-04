В Госдуме предположили, что могло привести к теракту в Иране

Теракт в Иране является следствием хаоса, который создан в регионе политикой Запада. Об этом заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

«Активные провокации на Ближнем Востоке и в Иране в частности — не что иное, как террористическая перезагрузка, новый виток террористической активности, спровоцированный нестабильностью в регионе», — отметил парламентарий.

Он считает, что Россия, которая предотвратила создание террористического государства в Сирии, дала миру возможность надолго забыть о серьезных террористических проявлениях. В то же время США, Израиль и их союзники на Ближнем Востоке создают перспективы для большой расширенной войны и создания террористического государства.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате 103 человека не выжили. Среди них полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где покоится генерал, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.