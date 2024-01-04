Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британский полковник допустил войну НАТО и России на Украине

Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон не исключил войну НАТО с РФ на Украине

close
100%
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

НАТО может ввести войска на территорию Украины, тем самым вступив в полноценную войну с Россией. Такую возможность допустил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Полковник считает, что такой исход возможен, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с еще большими проблемами на фронте. Он предположил, что альянс может начать воевать с Россией «в ближайшие несколько лет».

Де Бреттон-Гордон уверен, что Запад сделал все для Украины и осталось только ввести свои войска. В итоге если Россия достигнет серьезного прогресса, то НАТО и западным союзникам, в том числе Австралии, придется пересмотреть свою позицию.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят готовности Москвы к перемирию на Украине.

Тем не менее глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер назвал ложными сообщения СМИ о том, что американские власти изменили подход к конфликту и больше не стремятся к победе Вооруженных сил Украины. По его словам, администрация США настроена на усиление украинской позиции на переговорах с Россией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами