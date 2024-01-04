Британский полковник допустил войну НАТО и России на Украине

НАТО может ввести войска на территорию Украины, тем самым вступив в полноценную войну с Россией. Такую возможность допустил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Полковник считает, что такой исход возможен, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с еще большими проблемами на фронте. Он предположил, что альянс может начать воевать с Россией «в ближайшие несколько лет».

Де Бреттон-Гордон уверен, что Запад сделал все для Украины и осталось только ввести свои войска. В итоге если Россия достигнет серьезного прогресса, то НАТО и западным союзникам, в том числе Австралии, придется пересмотреть свою позицию.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят готовности Москвы к перемирию на Украине.

Тем не менее глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер назвал ложными сообщения СМИ о том, что американские власти изменили подход к конфликту и больше не стремятся к победе Вооруженных сил Украины. По его словам, администрация США настроена на усиление украинской позиции на переговорах с Россией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.