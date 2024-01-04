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Стала известна дата заседаний суда ООН по иску ЮАР к Израилю

Международный суд ООН проведет слушания по иску ЮАР к Израилю 11–12 января

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Global Look Press

Согласно документу Международного суда ООН, слушания по обращению ЮАР о действиях израильских военных в секторе Газа пройдут 11-12 января в Гааге. Представители ЮАР будут выступать на слушаниях в четверг, а Израиля — в пятницу, пишет ТАСС.

Как сообщили в МИД ЮАР 29 декабря 2023 года, страна обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. В ответ на это израильское внешнеполитическое ведомство призвало суд отклонить требование ЮАР о признании еврейского государства нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. В ответ на это Израиль также отозвал своего посла из Претории для консультаций. Власти еврейского государства назвали этот шаг ЮАР «победой для ХАМАС» и потребовали уважать право страны на самооборону.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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