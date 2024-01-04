В Белом доме заявили об угрозе частичного шатдауна в США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что CША снова угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства страны. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты находятся «в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу».

«Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели», — добавила она.

В ноябре спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, предусматривающий два этапа. Часть ведомств предполагается профинансировать до 19 января 2024 года, другую — до 2 февраля. Выделение средств Украине (как и Израилю) документом не предусмотрено. Законопроект столкнулся с критикой (даже среди самих республиканцев), поэтому очередной шатдаун в США кажется все более реальным.

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