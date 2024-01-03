В США считают, что Кремль не готов к перемирию

В Вашингтоне не видят готовности Москвы к перемирию на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Были сообщения СМИ о том, что господин (президент РФ Владимир) Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам», — заявил Кирби на пресс-релизе.

Он добавил, что конгресс США должен немедленно проголосовать за продление военного финансирования Украины, так как у Белого дома больше нет возможностей передавать Украине вооружения.

Президент РФ неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам по конфликту на Украине.

До этого глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер назвал ложными сообщения СМИ о том, что американские власти изменили подход к конфликту на Украине и больше не стремятся к победе Вооруженных сил Украины. По его словам, администрация США настроена на усиление украинской позиции на переговорах с Россией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.