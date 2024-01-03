В США отрицают изменение подхода к конфликту на Украине

Госдеп США отрицает сообщения СМИ о том, что американские власти изменили подход к конфликту на Украине и больше не стремятся к победе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По его словам, наоборот — администрация США настроена на усиление украинской позиции на переговорах с Россией.

«Нет, это неправда», — прокомментировал дипломат статью на эту тему в газете Politicо.

До этого в США отреагировали на слова российского лидера Владимира Путина об ответном ударе. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom пояснил, что Россия запустила «целый шквал ракет» и нанесла удары по стратегическим целям. Он обратил внимание, что российские бойцы уничтожили «много иностранных наемников», офицеров украинской разведки. Кроме того, ВС РФ разрушили предприятия, на которых украинцы пытались производить беспилотники и другое военное оборудование.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.