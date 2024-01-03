Медведев обматерил Францию за отказ осудить удар по Белгороду

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев нецензурно прокомментировал решение французских властей не осуждать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Он опубликовал пост в своем аккаунте в Telegram.

«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. <...> И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону», — поделился Медведев.

До этого министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Вооруженных сил Украины по Белгороду.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции пояснили, что Украина осуществляет свою легитимную оборону в соответствии с уставом ООН. На запрос ТАСС об использовании ВСУ запрещенных кассетных снарядов при нанесении ударов на Белгород, там не ответили.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.