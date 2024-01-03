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Медведев обматерил Францию за отказ осудить удар по Белгороду

Медведев прокомментировал решение Парижа не осуждать удар по Белгороду

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев нецензурно прокомментировал решение французских властей не осуждать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Он опубликовал пост в своем аккаунте в Telegram.

«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. <...> И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону», — поделился Медведев.

До этого министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Вооруженных сил Украины по Белгороду.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции пояснили, что Украина осуществляет свою легитимную оборону в соответствии с уставом ООН. На запрос ТАСС об использовании ВСУ запрещенных кассетных снарядов при нанесении ударов на Белгород, там не ответили.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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