Путин присвоил почетные звания воинским формированиям

Президент России Владимир Путин присвоил двум полкам и одной бригаде почетные наименования «гвардейские». Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что почетные наименования получили 40-й инженерно-саперный полк, 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 55-я отдельная мотострелковая бригада за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом» во время боевых действий, защищая Отечество и государственные интересы во время вооруженных конфликтов.

До этого Путин заявлял, что после взятия Марьинки ВС РФ могут двигаться дальше.

Он отметил, что участники взятия Марьинки достойны получения государственных наград.

25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил ему о том, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».