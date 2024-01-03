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В ГД жестко ответили на призыв Польши снабдить дальнобойными ракетами ВСУ

Слуцкий: Россия будет отвечать ударом возмездия на любую атаку на ее территорию

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Petrov Sergey/Global Look Press

Россия будет отвечать на любую атаку ударом возмездия. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.

«Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия», — подчеркнул Слуцкий.

Он обратил внимание. что мощь и несокрушимость страны заключена в ее гражданах. Глава комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что все силы НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию. Слуцкий отметил, что россияне добьются победы, сражаясь «плечом к плечу».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что слова Сикорского направлены против самой Польши.

Ранее политолог не исключила, что Слуцкий может занять второе место на президентских выборах.

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