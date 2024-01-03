Переговоры РФ и Украины могут стать самыми важными в 2024 году

Переговоры Москвы и Киева могут стать самыми важными в 2024 году. Об этом сообщает Forbes.

Авторы журнала собрали 10 наиболее важных переговоров, которые могут пройти в 2024 году. Среди прочего они отметили переговоры России и Украины, которые могут пройти в 2024 году, ведь российско-украинский конфликт влияет на всю мировую экономику.

Отмечается, что переговоры между двумя странами начались до начала специальной военной операции в 2022 году. Тогда обсуждались вопросы статуса Крыма, Донбасса, а также гарантии безопасности. Однако стороны до сих пор не пришли ни к какому соглашению.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

С аналогичным призывом выступили депутаты бундестага в Германии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.