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Захарова прокомментировала призывы МИД Польши поставлять ракеты ВСУ

Захарова: ракеты, которые хотят поставить Украине, могут долететь и до Польши

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Shutterstock

Слова главы польского МИД Радослава Сикорского о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет дальнего радиуса действия направлены против самой Польши. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что такие снаряды могут долетать до границ Польши. Она отметила, что в страну «уже прилетало» со стороны Украины, но, видимо, этого мало.

«Как говорится, новогодние желания должны сбываться», — предупредила Захарова.

Она посетовала на отсутствие выдающихся идей у Сикорского, которые заменили «только американские». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что польский министр действует «против собственной страны».

В среду, 3 января, Сикорский призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву новые боеприпасы.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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