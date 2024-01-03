Захарова прокомментировала призывы МИД Польши поставлять ракеты ВСУ

Слова главы польского МИД Радослава Сикорского о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет дальнего радиуса действия направлены против самой Польши. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что такие снаряды могут долетать до границ Польши. Она отметила, что в страну «уже прилетало» со стороны Украины, но, видимо, этого мало.

«Как говорится, новогодние желания должны сбываться», — предупредила Захарова.

Она посетовала на отсутствие выдающихся идей у Сикорского, которые заменили «только американские». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что польский министр действует «против собственной страны».

В среду, 3 января, Сикорский призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву новые боеприпасы.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.