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В МИД РФ прокомментировали заявления представителя Борреля по ударам по Белгороду

МИД РФ: Запад узаконил беззаконие, говоря о праве Киева на оборону

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петера Стано о киевских атаках Белгорода. Об этом сообщает ТАСС.

«Западные страны узаконили беззаконие и придумали этому название — «миропорядок, основанный на правилах», — пояснила Захарова.

До этого издание Asia Times писало, что ударами по Белгородской области России президент Украины Владимир Зеленский ухудшил ситуацию для своей страны.

По мнению автора публикации, Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Украины со стороны стран Запада, однако это кажется маловероятным.

Российское Минобороны сообщало, что утром 3 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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