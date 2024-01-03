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Большинство немцев считают, что правительство Шольца распадется в 2024 году

Civey: больше половины немцев считают, что кабмин Шольца распадется в 2024 году

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Johanna Geron/Reuters

Более половины граждан ФРГ считают, что коалиционное правительство «Светофор» во главе с Олафом Шольцем распадется в течение 2024 года. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Zeit.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что правящая коалиция останется у власти к концу 2024 года, 53% респондентов назвали такое развитие событий маловероятным. 43% опрошенных немцев высказали противоположную точку зрения. Еще 4% затруднились ответить на вопрос.

До этого сообщалось, что рейтинг правящей коалиции Германии продолжает падать. Согласно результатам опроса, рейтинг коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия, за неделю сократился на 1%. Сейчас за эти три партии проголосовали 34% избирателей.

Отмечается, что 74% респондентов считают, что канцлер Германии Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями.

Ранее в Германии призвали к досрочным выборам из-за недовольства правительством Шольца.

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