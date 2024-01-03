Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал свое мнение о главных ошибках президента Владимира Зеленского. Авторская колонка на эту тему размещена на платформе smotrim.ru.

«Сегодня любому мало-мальски грамотному человеку понятно, что Зеленскому как политику приходит конец. Его политика стояла на трех китах: военной истерии, западной помощи и безрассудной мобилизации украинского общества. Сегодня ни на один из этих «китов» нельзя опереться полностью», — говорится в публикации.

По мнению Медведчука, президент Украины совершил три главные ошибки.

Во-первых, он «вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам». В правительство и иные властные структуры привлекались люди, эффектные с точки зрения шоу, но непрофессиональные с точки зрения управления государством.

Второй ошибкой, по мнению Медведчука, стала опора на нацистскую идеологию, позволяющая обвинить всех несогласных с политикой президента Украины «в работе на «вселенское зло» в виде Москвы».

Третьей ошибкой Медведчук назвал переоценку западной помощи, которая не могла продолжаться вечно. «В этой стратегии есть всего один изъян. Можно на камеру объявить кого угодно кем угодно, но реальные военные действия будут диктовать свои законы», — написал он.

Как резюмировал Медведчук, «весь пар ушел в свисток и крутить колеса государства нечем».

23 декабря в Минобороны Украины задержали чиновника, который пытался украсть миллионы долларов.

3 января ведущее итальянское издание Corriere della Sera пришло к выводу, что украинцы теряют веру в Зеленского после провала контрнаступления.

Ранее Медведчук рассказал, во что Зеленский превратил Украину.