Украинцы теряют веру в Зеленского после провала контрнаступления

Граждане Украины теряют веру в главу государства Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, а в вооруженных силах страны недостаточно боеприпасов, на производство которых у стран Европейского союза (ЕС) не хватает мощностей. Об этом пишут обозреватели издания Corriere della Sera.

Газета ссылается на данные киевского Международного института социологии, согласно которым рейтинг Владимира Зеленского снизился с 98% до 60% с начала спецоперации.

«Растущий пессимизм зависит от разочарования после ожиданий от контрнаступления, население устало от войны», — пишет обозреватель издания Паоло Валентино.

Автор также напоминает о проблемах в отношениях Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.

В то же время журналист Федерико Фубини указывает на катастрофическую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны, а также отмечает задержку в финансировании со стороны Запада что, по его словам, не способствует успехам в боевых действиях.

«Каждый из них [снарядов] имеет стоимость производства на Западе в среднем 4 тыс. евро. <...> Чтобы продолжать войну, Украине нужно почти 2 миллиона снарядов и боеприпасов в год, производство которых обходится на Западе почти в 8 млрд евро», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что, в то время, как Россия наращивает военное производство, то европейская промышленность пока не увеличивает инвестиции в предприятия ВПК. Кроме того, Европа продолжает продавать вооружение в третьи страны, пишут авторы.

«И сейчас эти поставки не прекращаются в пользу приоритетности Украины, потому что правительства не берут на себя обязательства по покрытию штрафных санкций в случае невыполнения компаниями условий контрактов», — следует из текста.

Ранее в решении Зеленского ударить по Белгороду увидели роковую ошибку.