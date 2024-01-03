Норвегия отправит истребители F-16 в Данию для обучения пилотов ВСУ

Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) их использованию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны страны Бьорна Арильда Грама.

По его словам, Норвегия ранее уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских летчиков.

В то же время, норвежские военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на истребители пятого поколения F-35, отмечается в материале.

До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Подготовка украинских сил к использованию F-16 ведется не только в Дании. В Великобритании подготовку проходят прочие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

Ранее на Украине заявили, что Запад перестал говорить об отправке стране истребителей F-16.