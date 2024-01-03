Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила США с рекордным государственным долгом. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом!» — написала дипломат (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Накануне министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны впервые превысил $34 трлн.

По состоянию на 2 января задолженность США составила $34,001 трлн. В сентябре госдолг был на триллион меньше. А всего за прошлый год государственный долг США возрос на $4 трлн.

Телеканал Fox News отмечал, что стремительный рост госдолга США становится все более болезненным вопросом для американского конгресса.

В январе 2023 года был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.