В США предрекли военное давление на Тайвань со стороны КНР после выборов на острове

Гонка вооружений через Тайваньский пролив и военное давление Пекина на остров «вряд ли закончится, вне зависимости от того, кто победит на тайваньских выборах», пишет Reuters.

Как следует из текста, Китай рассматривает предстоящие выборы, которые пройдут 13 января, как «выбор между войной и миром, предупреждая, что любая попытка добиться формальной независимости Тайваня означает конфликт».

«Я считаю, что они [КНР] предпримут более ястребиную тактику, чтобы попытаться предупредить нового президента о его будущей политике в отношении Китая», — цитирует агентство бывшего начальника штаба вооруженных сил острова адмирала Ли Си-мина.

В материале отмечается, что представители западных спецслужб на данный момент пытаются оценить, насколько серьезно Китай рассматривает возможность военного ответа на результаты выборов.

Говоривший с Reuters на условиях анонимности чиновник предположил, что Пекин может подождать с ответной реакцией до 20 мая, когда следующий президент Тайваня вступит в должность и произнесет инаугурационную речь.

До этого Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости воссоединения Китая с Тайванем.