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В Иране заявили, что ШОС и БРИКС должны отказаться от доллара и перейти на нацвалюты

МИД Ирана: БРИКС и ШОС должны идти по пути дедолларизации

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Wu Hong/AP

БРИКС и ШОС должны идти по пути дедолларизации и торговли в национальных валютах. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

Сафари выразил мнение, что в будущем в БРИКС будет создана для расчетов единая валюта, а до того страны будут осуществлять сделки в национальных валютах. При этом и БРИКС, и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) должны идти по пути дедолларизации.

Одним из способов реализации этой идеи в будущем Сафари назвал создание НБР (Новым банком развития БРИКС) фонда различных валют, в котором будет принята единая валюта. На этой базе у стран-участников появится возможность брать у банка кредит и вести торговые операции.

31 декабря сообщалось, что Иран присоединится к дедолларизации в БРИКС с 2024 года.

29 декабря стало известно, что Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что более 30 стран хотят стать партнерами БРИКС.

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