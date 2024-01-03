В МИД Польши призвали передать Украине оружие для ударов по РФ

Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Украина до сих пор не имеет необходимых видов вооружений, чтобы вести противостояние на равных с Россией. В интервью Polstat News он призвал к большей помощи Киеву со стороны Запада.

Он подчеркнул, что не разделяет позиции, что Украина рано или поздно проиграет в конфликте с Россией.

По его словам, Киеву «необходимо лучшее вооружение и ракеты, которые смогут поражать цели не только в Крыму, потому что это необходимо, но и на территории Российской Федерации.

До этого глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Европе необходимо разработать долгосрочную стратегию поддержки Украины, чтобы помочь этой стране на длительной дистанции.

«Если мы посмотрим на поведение Европы по отношению к Украине, то очень важно, чтобы у нас была долгосрочная стратегия, и она должна быть связана с тем, что у нас есть соглашение в Европе или с союзниками, сколько мы будем помогать Украине», — сказал Певкур.

Ранее в Польше заявили об успехе России в поражении военной инфраструктуры Украины.