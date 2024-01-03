Турция продолжит операцию против израильской разведки «Моссад»

У операции контрразведки Турции, в результате которой по подозрению в работе на израильскую разведку «Моссад» в республике задержали 34 человека, будет продолжение. Об этом пишет проправительственная газета Hurriyet.
Отмечается, что по итогам расследования дела о шпионаже прокуратура Стамбула дала соответствующие указания, возможны новые задержания.
По данным Hurriyet, операция по противодействию в Турции разведке Израиля готовилась месяцами, слежка за фигурантами дела велась в том числе в других странах.
2 января турецкие СМИ, в дальнейшем и официальные лица сообщили о задержании в восьми провинциях Турции, главным образом в Стамбуле, 34 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Еще 12 человек находятся в розыске.
В начале декабря глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявил, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции.
Цель по уничтожению лидеров ХАМАС он сравнил с ликвидацией организаторов теракта 1972 года в Мюнхене против израильской олимпийской сборной, операция продолжалась около 20 лет. Исполнителей теракта преследовали по всему миру.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что никогда не признает движение ХАМАС террористической группировкой.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.