В Германии заявили о невозможности победы Украины в ракетной войне

Украина не сможет одержать победу над Россией в ракетной войне. Таким образом немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставлять Киеву как можно больше систем противовоздушной обороны.

По мнению Репке, у Украины быстрее закончатся немецкие ракеты, чем у России закончатся свои. Он предложил два решения проблемы: сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо ударить по ним на земле.

В противном случае, считает журналист, воздушную войну над Украиной невозможно выиграть.

2 января российская армия провела массированную воздушно-ракетную атаку по военным объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.