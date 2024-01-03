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На Украине признали бессилие Украины перед Россией

Олег Соскин: 2023 год показал, что власть Украины не может победить Путина

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

2023-й год продемонстрировал, что Украина не сможет победить Россию. Такое мнение высказал бывший советник экс=премьера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога.

«Вы же не можете выиграть войну, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить Путина не может, 2023 год это показал», — сказал Соскин.

По его словам, декабря 2023 года и первые дни 2024 года показали, что Украина беспомощна перед российской армией.

30 декабря Соскин предупредил украинцев, что Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года.

2 января российская армия провела массированную воздушно-ракетную атака по военным объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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