Страны Запада из-за успехов России могут перестать помогать Украине. Об этом написал обозреватель британской газеты Telegraph Роберт Кларк.

По словам Кларка, неудавшееся украинское наступление, возрождающееся российское государство и уходящее внимание стран Запада привело к тому, что Украина сейчас находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад.

Журналист выразил мнение, что западные политики начинают демонстрировать недостаток терпения, а также отсутствии военной и экономической помощи Киеву. Кларк отметил, что пока экономики западных государств пытаются восстановиться после пандемии и энергетического шока, Россия превзошла по производству Европейский союз и Украину.

Обозреватель предположил, что наступивший год для может закончиться для Киева жестоким предательством Запада.

Ранее советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что недостаточные поставки западными союзниками оружия Киеву ведут к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.