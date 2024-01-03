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Госдеп США осудил заявления Израиля о выселении палестинцев из Газы

США осудили заявления Израиля о выселении палестинцев из сектора Газа

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не поддерживает недавние заявления израильских властей о необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа, сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, США отвергают недавние заявления Израиля о переселении палестинцев за пределы Газы. Представитель Госдепа назвал данную риторику носящей «безответственный и распаляющий вражду» характер. Он подчеркнул, что израильское правительство, в том числе лично премьер-министр страны, неоднократно заверяли Вашингтон в том, что подобные заявления не отражают официальной политики Израиля. Поэтому, отметил Миллер, такие высказывания должны немедленно прекратиться.

Представитель Госдепа подчеркнул, что сектор Газа является и останется территорией палестинцев, однако радикальное движение ХАМАС не должно оставаться у власти.

Ранее сообщалось, что Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о заморозке всех переговоров по освобождению заложников или перемирии в секторе Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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