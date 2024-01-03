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Зеленский: за 5 дней по Украине было выпущено около 500 ракет и беспилотников

Зеленский заявил, что по Украине за 5 дней было выпущено 500 ракет и дронов

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой британского правительства Риши Сунаком. Об украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он рассказал Сунаку, что за последние пять дней российские войска выпустили по Украине не менее 500 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Зеленский поблагодарил Великобританию за «существенный и разносторонний вклад» в прочность украинской ПВО, в частности, передовыми противодроновыми системами и ракетами. Он и Сунак обсудили продолжение оборонного сотрудничества между странами с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент Украины и премьер-министр Великобритании назвали продуктивной работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Киева в рамках вильнюсской декларации стран «Большой семерки».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что утечки информации позволили российским войскам получить преимущество на поле боя против Вооруженных сил Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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