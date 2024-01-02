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Литва планирует сократить число въезжающих в страну граждан Белоруссии

Премьер Литвы Шимоните намерена ограничить въезд белорусов в страну

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Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в эфире местного телеканала LRT допустила дополнительное ограничение в отношении въезжающих в страну граждан Белоруссии.

«Поток с учетом уровня наших текущих отношений (с Белоруссией. — «Газета.Ru) не вполне оправдан», — полагает она.

По словам политика, власти республики планируют сократить количество гостей из Белоруссии, хотя два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на литовско-белорусской границе уже прекратили свою работу. В январе будут подготовлены предложения, добавила Шимоните.

«Мы продолжим дискуссию о том, как управлять этими рисками», — заявила премьер.

Она пояснила, что вероятно сокращение потока через границу либо установление дополнительных требований к получающим временный вид на жительство в Литве.

В ноябре Госслужба пограничной охраны Литвы запланировала в течение двух лет подготовить дополнительных офицеров в рамках усиления охраны границы с Белоруссией.

Ранее в Литве сочли неправомерными новые ограничения против россиян.

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