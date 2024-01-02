В Германии нашли возможную замену Шольцу

Канцлер Германии Олаф Шольц может в 2024 году уйти в отставку, и его заменит министр обороны Борис Писториус, недавно возглавивший рейтинг самых популярных немецких политиков. Об этом пишет издание Bild.

В публикации говорится, что причиной для отставки канцлера может стать скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком. Авторы материала предполагают, что последний находится в Москве и связывают его с Федеральной службой безопасности РФ.

В 2020 году именно Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, который «не заметил мошенничества на миллиарды долларов» при бронировании авиабилетов.

Предполагается, что это может привести к отставке канцлера в 2024 году, и «уже ходят слухи о возможном преемнике «в том же крыле социал-демократов»: Борисе Писториусе».

До этого о возможной отставке Шольца писала итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники. В материале отмечалось, что уровень поддержки партии германского канцлера в прошлом году упал с 20% до 15%.

Ранее Шольцу предрекли отставку из-за отмены «долгового тормоза».