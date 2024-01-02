В Италии прогнозируют отставку Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц может в 2024 году уйти в отставку из-за снижения доверия немецкой общественности к его партии — Социал-демократической партии Германии (СПГ). Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

«Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году на фоне падения доверия немцев к его партии СПГ», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что уровень поддержки партии германского канцлера в прошлом году упал с 20% до 15%.

До этого издание The Financial Times писало, что дневник скандально известного бывшего руководителя гамбургского частного банка MM Warburg Кристиана Олеария доказывает возможную причастность Шольца к коррупции. Сообщается, что в 2016 году банкир приходил к политику, который на тот момент занимал пост мэра Гамбурга, с просьбой о списании ему налоговой задолженности на сумму €47 млн.

Ранее Шольцу предрекли отставку из-за отмены «долгового тормоза».