Саудовская Аравия официально вошла в БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Об этом сообщил саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya.

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире», — сказано в сообщении телеканала.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

В тот же день в администрации президента страны Хавьера Милея прокомментировали это решение. Там заявили, что вопрос о необходимости вступления в БРИКС требует тщательного анализа.

25 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу НТВ, что БРИКС является объединением, которое не следует превращать в настоящую организацию с секретариатом.

Ранее РФ начала председательство в БРИКС.