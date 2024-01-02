В России прокомментировали планы Зеленского сделать Крым целью ВСУ в 2024 году

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Черное море главными целями конфликта в 2024 году, чтобы получить больше помощи от западных стран.

Депутат отметил, что заявление Зеленского прозвучало перед тем, как он попросил у «западных повелителей» оружие и ракеты для возможности уничтожения Крымского моста. По мнению Чепы, это очередной фарс и попытка показать что-то после провала контрнаступления и после того, как Запад несколько раз снизил поставки оружия.

Зеленский до этого дал большое интервью The Economist, в котором заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

Позднее глава комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус высказал мнение, что слова украинского лидера о планах в скором времени захватить Крым являются очередным популизмом.

Ранее Украине предсказали поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года.