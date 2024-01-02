Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах в скором времени захватить Крым является не чем иным, как очередным популизмом. Такое мнение высказал заместитель главы комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Россия способна защитить свои территории, и военная операция Зеленского завершится для него и его военных плачевно, не успев даже начаться.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал большое интервью The Economist, в котором заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

Говоря о причинах провала контрнаступления ВСУ, Зеленский отметил, что получить преимущество на поле боя российским войскам помогла утечка информации.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.