Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Анкаре заявили, что не намерены спешить с одобрением членства Швеции в НАТО

Власти Турции не будет спешить с ратификацией протокола о членстве Швеции в НАТО

close
100%
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Конкретную дату по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции еще не определили. Анкара не собирается торопиться, сообщили РИА Новости.

«Нам спешить некуда», — уточнил источник источник в законодательном органе страны.

В конце декабря стало известно об ожидании США, что Турция одобрит вступление Швеции в НАТО до конца 2023 года. По данным телеканала CNN Türk, это оказалось невозможно из-за работы турецкого законодательного органа.

Также Haber Global сообщал, что парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 сыграют роль при рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами