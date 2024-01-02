Зеленский упрекнул украинцев за внимание к внутренней политике в ущерб наступлению

Граждане Украины сконцентрировали свое внимание на внутренних проблемах страны в ущерб контрнаступлению Вооруженных сил. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил изданию The Economist.

«Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы», — сказал украинский лидер.

Он пояснил, что для этого можно и конституцию поменять, но тогда придется забыть «о контрнаступательных действиях».

По словам Зеленского, украинцы «переключились на внутреннюю политику», и мобилизация в стране не находит широкой поддержки. Он уточнил, что имеет в виду не только отправку солдат на фронт, а мобилизацию «всех усилий». Президент Украины счел это единственным способом «защитить государство».

Зеленский обратил внимание, что самая важная профессия для каждого гражданина на данный момент — «это быть на Украине». Тех, у кого «недостаточно сил», президент призвал «уйти или отойти в сторону».

До этого Зеленский сделал заявление, что в 2024 году ВСУ сосредоточатся на Крыме.

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