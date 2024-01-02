В США считают, что Байден не хочет победы Украины над Россией

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом не хочет победы Украины в вооруженном конфликте с Россией. Такое мнение высказал американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О'Брайен в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, Соединенные Штаты помогают Украине только с одной целью — навязать свою собственную волю.

О'Брайен добавил, что Вашингтон никогда не демонстрировал четкую приверженность победе Киева.

Кроме того, британская газета Times сообщала, что власти Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине как минимум еще на один год. Источник издания в правительстве страны заявил, что 2024 год не принесет громких операционных успехов, крупный прорыв не ожидается в связи с нехваткой оружия и военнослужащих.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.