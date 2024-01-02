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Зеленский вслед за Залужным дал большое интервью журналу The Economist

Economist: Зеленский на интервью злился и раздраженно бил пальцами по столу

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным дал большое интервью The Economist.

Как отметил британский журнал, украинский политик во время своего интервью был раздражен и злился, барабанил пальцами по столу. Журналисты предположили, что Зеленский рассержен на партнеров и недоволен отстраненностью части украинского общества.

В публикации описано, как «сгорбившийся президент» доказывает журналисту свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате.

В начале ноября стало известно, что Зеленский и Залужный разошлись во мнениях относительно завершения украинского контрнаступления. Главком в своей статье в The Economist указал на «патовую ситуацию» на фронте, заявив, что Вооруженные силы Украины не смогут добиться прорыва. Президент, напротив, утверждал, что войска продолжат наступление в ближайшие годы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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