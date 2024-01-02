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В Госдуме посчитали «больными измышлениями» новогоднее обращение Зеленского к Крыму

Депутат Шеремет назвал «больными измышлениями» обращение Зеленского к Крыму

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Reuters

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот назвал «всеми нашими» жителей Крыма и новых российских регионов, являются «больными измышлениями». Об этом парламентарий рассказал в интервью РИА Новости.

Украинский лидер в своем новогоднем обращении упомянул Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, охарактеризовав их как «все наши».

В свою очередь, Шеремет назвал это заявление Зеленского «обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям». Депутат подчеркнул, что Крым, равно как Донбасс, Херсонская и Запорожская области, всегда были историческими территориями России. Шеремет отметил, что на этих территориях всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен «украинский нацизм и его носители».

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что угроза украинских властей предъявить российскому правительству ультимативные требования в рамках вопроса о завершении конфликта являются «чушью собачьей».

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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