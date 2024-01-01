Путин заявил о выполнении Россией социальных обязательств

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполняет все социальные обязательства в полном объеме. Его слова во время встречи с участниками СВО передает РИА Новости.

«Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал — никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном», — сказал глава государства.

Путин также обратил внимание на мощность и сбалансированность системы поддержки семей с детьми от момента беременности и рождения ребенка до достижения им 17 лет.

14 декабря президент России заявил, что власти не прекратят исполнение социальных обязательств, несмотря на увеличение издержек, связанных с обороной.

Позднее Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

До этого Путин предложил распространить на вторичный рынок недвижимости льготную ипотеку в новых регионах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года на Чукотке появится новая выплата для семей с детьми.