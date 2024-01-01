Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о выполнении Россией социальных обязательств

Путин: Россия выполняет все соцобязательства в полном объеме

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполняет все социальные обязательства в полном объеме. Его слова во время встречи с участниками СВО передает РИА Новости.

«Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал — никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном», — сказал глава государства.

Путин также обратил внимание на мощность и сбалансированность системы поддержки семей с детьми от момента беременности и рождения ребенка до достижения им 17 лет.

14 декабря президент России заявил, что власти не прекратят исполнение социальных обязательств, несмотря на увеличение издержек, связанных с обороной.

Позднее Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

До этого Путин предложил распространить на вторичный рынок недвижимости льготную ипотеку в новых регионах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года на Чукотке появится новая выплата для семей с детьми.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами