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В РФ закончился прием документов для участия в выборах президента

ЦИК завершил прием документов для участия в президентских выборах РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России объявила об окончании приема документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями, для участия в президентских выборах РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госоргана.

«В 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов», — указывается в публикации.

Так, этап заявок в рамках текущей президентской кампании закончен.

Некоторое время назад заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что на данный момент в списке возможных кандидатов на выборах президента Российской Федерации числятся 11 человек.

Выборы президента России должны пройти 15-17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Если действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Памфилова рассказала, как пройдет «корпоратив» ЦИК.

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