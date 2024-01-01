В РФ закончился прием документов для участия в выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России объявила об окончании приема документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями, для участия в президентских выборах РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госоргана.

«В 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов», — указывается в публикации.

Так, этап заявок в рамках текущей президентской кампании закончен.

Некоторое время назад заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что на данный момент в списке возможных кандидатов на выборах президента Российской Федерации числятся 11 человек.

Выборы президента России должны пройти 15-17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Если действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

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