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В Британии заявили о ярости Зеленского из-за слов Залужного о провале ВСУ

FT: Зеленский пришел в ярость после слов Залужного о провале ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после заявления главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале украинской армии. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечается в материале издания, до ноябрьского интервью журналу The Economist Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями. Как пишут авторы FT, заявление украинского главкома о том, что ситуация на фронте зашла в тупик — «запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента [Зеленского] в ярость».

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что офис Зеленского попал в ловушку из-за нового законопроекта по мобилизации. По его словам, жесткая мобилизация нужна Киеву, чтобы просить у западных стран деньги, несмотря на провал контрнаступления.

31 декабря президент Украины во время обращения в Telegram-канале рассказал, что ему представили план боевых действий на 2024 год. Украинский лидер указал, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях» от главкома, генштаба, а также разведки ВСУ.

Ранее в ВСУ заявили, что Киев не может спрогнозировать удары России.

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