Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США отреагировали на новогоднее обращение Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: 2024 год будет последним для Зеленского как президента

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Текущий год станет последним для украинского президента Владимира Зеленского как для главы государства. Такое мнение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

«2024 станет вашим последним годом в качестве президента», — полагает военный эксперт.

Комментируя новогоднее поздравление Зеленского, Риттер назвал Украину «несостоявшимся государством».

«Это ваши и только ваши неудачи», — утверждает он.

Перед этим Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной. Позднее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил комичность обращения украинского президента к жителям новых регионов России.

Ранее в Киеве заявили о попавшем в ловушку Зеленском.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами