Текущий год станет последним для украинского президента Владимира Зеленского как для главы государства. Такое мнение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«2024 станет вашим последним годом в качестве президента», — полагает военный эксперт.
Комментируя новогоднее поздравление Зеленского, Риттер назвал Украину «несостоявшимся государством».
«Это ваши и только ваши неудачи», — утверждает он.
Перед этим Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной. Позднее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил комичность обращения украинского президента к жителям новых регионов России.
Ранее в Киеве заявили о попавшем в ловушку Зеленском.