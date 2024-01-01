Текущий год станет последним для украинского президента Владимира Зеленского как для главы государства. Такое мнение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

«2024 станет вашим последним годом в качестве президента», — полагает военный эксперт.

Комментируя новогоднее поздравление Зеленского, Риттер назвал Украину «несостоявшимся государством».

«Это ваши и только ваши неудачи», — утверждает он.

Перед этим Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной. Позднее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил комичность обращения украинского президента к жителям новых регионов России.

Ранее в Киеве заявили о попавшем в ловушку Зеленском.