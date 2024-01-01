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Суд Израиля решил отменить первый закон судебной реформы Нетаньяху

Верховный суд Израиля отменил внедрение резонансной части судебной реформы

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Pexels

Верховный суд (ВС) Израиля принял решение отменить закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Согласно информации агентства, ВС Израиля отменил вызывавший споры закон, ослабивший часть полномочий высшего суда и спровоцировавший общенациональные протесты. Летом минувшего года его утвердил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Так, обновленное законодательство лишило Верховный суд одного, но не всех инструментов для отмены решений правительства и министров.

«Решение об отмене закона поддержали восемь из 15 судей, входящих в коллегию Верховного суда», — отмечается в материале.

Протесты против реформы длились более девяти месяцев. Реформа предполагает изъятие у судебной системы рычагов давления на правительство, что, по мнению протестующих, подрывает основы системы разделения власти на три ветви — законодательную, судебную и исполнительную — и ведет к установлению диктатуры.

Ранее премьер Израиля высказался о скандальной судебной реформе.

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