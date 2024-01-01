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В Крыму охарактеризовали Украину как территорию бывшей УССР

Глава Крыма Аксенов назвал Украину окуппированной территорией бывшей УССР

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал Украину территорией бывшей Украинской ССР, «пока еще оккупированной бандеровцами».

«Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что часть участников «ежегодных шабашей уже отправились к своему кумиру и ходят с факелами в аду, где им самое место».

Ранее в Крыму подсчитали нарушения при передаче полуострова УССР.

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