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В МИД РФ предупредили Запад, что Украина может развернуть их оружие против НАТО

МИД РФ: Украина может развернуть натовское оружие против НАТО

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Спонсируемая западными государствами Украина может развернуть поставляемые им натовские вооружения против стран-членов НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Как полагают в министерстве, западные страны должны понимать, что «взращенный и спонсируемый ими преступный режим, который западники поддерживают для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО».

До этого депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес предположил, что украинский конфликт продолжается из-за нежелания американских властей его прекращать. Он обратил внимание, что в Европе не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не желает.

Французская газета Le Figaro полагает, что президент РФ Владимир Путин имеет возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и снова начать наступление.

Ранее Путин признался, что у него внутри «все кипит» на фоне обстрелов Белгорода.

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