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МИД РФ пообещало «неотвратимое наказание» обстрелявшим Донецк в новогоднюю ночь

МИД РФ призвал международные структуры осудить преступления Киева

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить преступления властей Украины против мирного населения. Об этом говорится в публикации МИД РФ в связи с новогодней атакой на Донецк.

«Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», — подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве пообещали, что все лица, причастные и ответственные за эту и другие атаки, «понесут неотвратимое наказание».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова до этого рассказала, что огонь велся по гражданским объектам Донецка. Она подчеркнула, что таким образом могло поступить «только террористическое зверье».

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Белгородской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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