В ЦИК назвали число возможных кандидатов на выборах президента РФ

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев заявил ТАСС, что на данный момент в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ числятся 11 человек.

По словам зампредседателя ЦИК, двое из 11 кандидатов уже подали 1 января документы на регистрацию.

Булаев отметил, что остальные более чем 30 человек, оповестившие комиссию о намерении принять участие в выборах президента, до данного этапа не дошли.

28 декабря председатель ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека.

В этот же день секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщала, что Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц президента России Владимира Путина из 346 человек на предстоящих выборах главы государства.

Выборы президента Российской Федерации должны пройти 15-17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Если Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.