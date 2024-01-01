Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦИК назвали число возможных кандидатов на выборах президента РФ

ЦИК: в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ сейчас 11 человек

close
100%
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев заявил ТАСС, что на данный момент в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ числятся 11 человек.

По словам зампредседателя ЦИК, двое из 11 кандидатов уже подали 1 января документы на регистрацию.

Булаев отметил, что остальные более чем 30 человек, оповестившие комиссию о намерении принять участие в выборах президента, до данного этапа не дошли.

28 декабря председатель ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека.

В этот же день секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщала, что Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц президента России Владимира Путина из 346 человек на предстоящих выборах главы государства.

Выборы президента Российской Федерации должны пройти 15-17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Если Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами