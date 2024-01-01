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Путин встретился с участниками СВО в госпитале им. Вишневского

Путин посетил госпиталь им. Вишневского и поздравил военных с Новым годом

Президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в сопровождении заместителя министра обороны РФ Николая Панкова российский лидер осмотрел кабинет транскраниальной магнитной стимуляции, лечебный бассейн, зал лечебной гимнастики, водолечебницу, а также реабилитационный образовательный центр, залы лечебной физкультуры и консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения военных.

Уточняется, что после осмотра госпиталя Путин встретился с военнослужащими. Глава государства поздравил их с Новым годом, а также обсудил решение жилищных вопросов для участников спецоперации и роль Запада в украинском конфликте.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что Украина не является для России врагом, а те, «кто хотят уничтожить российскую государственность» добиваются стратегического поражения РФ на поле боя находятся, в основном, на Западе. При этом российский лидер отметил, что и там есть люди, которые симпатизируют РФ.

31 декабря Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своей речи он указал на единство россиян, поблагодарил борцов за правду и пожелал всего самого доброго в Новом году. По словам президента, россияне осознают высочайшую значимость того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом и той колоссальной ответственности за родину, которую чувствует каждый.

Что Путин желал россиянам перед выборами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил командующих группировками войск.

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