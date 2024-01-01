Путин заметил изменения в западной риторике по Украине

Риторика стран Западе по поводу украинского конфликта понемногу изменяется, теперь начинают говорить о мирных переговорах, а не о стратегическом поражении РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в рамках визита в госпиталь им. Вишневского.

«Уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, такие слова звучат из уст тех, кто буквально «вчера говорил о необходимости нанесения стратегического поражения Российской Федерации,

«Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию», — указал президент.

Согласно его убеждению, подобный сценарий развития событий исключен.

«Осознание этого постепенно приходит и риторика меняется», — констатировал российский лидер.

Перед этим Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций. Своим мнением глава государства поделился на встрече с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле назвали приоритетные задачи России в энергетике СНГ.