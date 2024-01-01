Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об устойчивости российской экономики

Путин: у России устойчивая экономика и финансовая система

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций. Своим мнением глава государства поделился на встрече с военнослужащими в госпитале им. А.А. Вишневского, сообщает ТАСС.

«У нас устойчивая экономика и финансовая система», – сказал Путин.

По его словам, на экономическое положение России не смогли повлиять даже запретительные меры Запада, такие как отключение страны от международной системы расчетов SWIFT.

«Тоже, видимо, рассчитывали на то, что все рухнет», – отметил президент.

В ходе выступления в госпитале им. А.А. Вишневского Путин также заявил, что экономика Украины полностью разрушена.

Российский лидер отметил, что у него внутри «все кипит» после ударов ВСУ по Белгороду, однако, по его мнению, Россия не должна бить в ответ по мирным жителям Украины.

Ранее Путин отметил успехи БРИКС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами