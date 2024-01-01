Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций. Своим мнением глава государства поделился на встрече с военнослужащими в госпитале им. А.А. Вишневского, сообщает ТАСС.

«У нас устойчивая экономика и финансовая система», – сказал Путин.

По его словам, на экономическое положение России не смогли повлиять даже запретительные меры Запада, такие как отключение страны от международной системы расчетов SWIFT.

«Тоже, видимо, рассчитывали на то, что все рухнет», – отметил президент.

В ходе выступления в госпитале им. А.А. Вишневского Путин также заявил, что экономика Украины полностью разрушена.

Российский лидер отметил, что у него внутри «все кипит» после ударов ВСУ по Белгороду, однако, по его мнению, Россия не должна бить в ответ по мирным жителям Украины.

Ранее Путин отметил успехи БРИКС.